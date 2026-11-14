Ocakta yaprak dökümü! Galatasaray'da 5 ayrılık birden yaşanacak

Transfer çalışmalarına start veren Galatasaray, ocak ayını bekliyor. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılacağı 5 isim belli oldu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılması planlanan takviyeler için çalışmaları sürerken, takımdan ayrılma ihtimali olan futbolcuların da netleşmeye başladığı iddia edildi.
Sözcü gazetesinin haberine göre sarı kırmızılılarda performansları tartışma konusu olan Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan ile yollar ayrılabilir.
5 futbolcu da şu ana kadar takıma gol ve asist katkısı yapamazken, vedaya en yakın isimler olarak sezon başında kiralık olarak transfer edilen Ugochukwu ve Bitshiabu görülüyor.
Haberde, yönetimin bu iki ismi ocak ayında göndermeyi planladığı; Sane, İlkay ve Kaan'a ise uygun teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı kaydedildi.
Bu arada Leroy Sane'nin de yedek kaldığı için rahatsız olduğu ve temsilcilerinin Stuttgart maçı öncesinde İstanbul'da görüşmeler yaptığı iddia edildi. Haber detayında, Alman kanat oyuncusunun MLS'ten ilgi gördüğü ve mevcut maaşına yakın bir teklif alması halinde ayrılığa sıcak bakabileceği belirtildi.
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