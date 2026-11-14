Ocakta yaprak dökümü! Galatasaray'da 5 ayrılık birden yaşanacak

Haberde, yönetimin bu iki ismi ocak ayında göndermeyi planladığı; Sane, İlkay ve Kaan'a ise uygun teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı kaydedildi.





Bu arada Leroy Sane'nin de yedek kaldığı için rahatsız olduğu ve temsilcilerinin Stuttgart maçı öncesinde İstanbul'da görüşmeler yaptığı iddia edildi. Haber detayında, Alman kanat oyuncusunun MLS'ten ilgi gördüğü ve mevcut maaşına yakın bir teklif alması halinde ayrılığa sıcak bakabileceği belirtildi.