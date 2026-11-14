Süper Lig'de transfer savaşı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı dünya yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü futbolcunun geleceğiyle ilgili ortaya atılan transfer iddiası Süper Lig'de heyecana neden oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından takip ettiği yıldız futbolcu için Milan ve Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu öne sürüldü. Hollandalı oyuncunun sözleşmesiyle ilgili son açıklaması ise transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.