UEFA Uluslar Ligi B Grubu 5. maçında Hollanda, Johan Cruijff Arena'da konuk ettiği Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında Hollanda, sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede rakibine gol yağdıran Hollanda, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
İlk yarıda 5 gol, Reijnders'tan hat-trick
Karşılaşmaya hızlı başlayan Hollanda, 6. dakikada Crysencio Summerville'in golüyle öne geçti. Turuncular, 12. dakikada Joey Veerman'ın asistinde Tijjani Reijnders ile farkı ikiye çıkardı.
Reijnders, 18. dakikada Donyell Malen'in pasında bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 3-0 yaptı. Hollanda'nın etkili oyunu devam ederken yıldız futbolcu, 33. dakikada Denzel Dumfries'in asistinde kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti.
İlk yarının skorunu belirleyen isim ise 40. dakikada sahneye çıkan Jurrien Timber oldu. Donyell Malen'in pasını gole çeviren Timber, Hollanda'yı soyunma odasına 5-0 üstün taşıdı.
İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Hollanda, 59. dakikada Jurrien Timber ile farkı altıya çıkardı. Timber, kendisinin ikinci golünü kaydederken skoru 6-0'a getirdi.
Mücadelenin 62. dakikasında bu kez Donyell Malen sahneye çıktı. Denzel Dumfries'in asistinde ağları bulan Malen, maçın skorunu 7-0 olarak belirledi. Karşılaşmayı 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Malen, Hollanda'nın farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti.
Hollanda liderliğini sürdürdü
Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Hollanda, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda liderliğini korudu. Yunanistan ise 8 puanda kaldı ve ikinci sıradaki yerini sürdürdü.
Grubun son haftasında Hollanda deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Yunanistan ise sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak.
HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇ ÖZETİ
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