Genç futbolcunun ölümü futbol camiasını yasa boğdu

İsviçre futbolunun köklü kulüplerinden FC Thun'un altyapısında top koşturan genç yetenekten gelen acı haber futbol dünyasını yasa boğdu.
U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki Yosef Shonora'nın hayatını kaybettiği, ailesi ve yakın çevresinin sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından kulüp tarafından da resmen doğrulandı. İsviçre basınına 20 Minuten aracılığıyla açıklama yapan FC Thun yönetimi, genç futbolcunun pazartesi gecesi yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kulüp yönetimi, ailenin derin acısına ve mahremiyetine saygı gösterilmesi adına ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmayacağını bildirdi. Shonora'nın vefatı, takım arkadaşları ve tüm kulüp çalışanları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.
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