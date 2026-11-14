Fenerbahçelilere saç baş yoldurmuştu: Milli Takım’da attığı gol sonrası tarihe geçti!

Fas'tan Nijer karşısında farklı galibiyetAfrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu'nun dördüncü maçında Fas ile Nijer karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Fas, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, iki gol daha bularak sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla elemelerde üst üste üçüncü galibiyetini alan Fas, puanını 9'a yükseltti.En-Nesyri Fas tarihine geçtiKarşılaşmanın Fas adına en dikkat çeken gelişmelerinden biri Youssef En-Nesyri'nin golü oldu. Tecrübeli santrfor, Nijer karşısında kaydettiği golle milli takımdaki gol sayısını 26'ya çıkardı.Bu golle Hakim Ziyech'i geride bırakan En-Nesyri, Fas Milli Takımı tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu unvanını elde etti.En-Nesyri'nin önünde iki isim varFas Milli Takımı'nın en golcü futbolcuları sıralamasında En-Nesyri'nin önünde yalnızca iki isim bulunuyor.Listenin zirvesinde 36 golle Ahmed Faras yer alırken, ikinci sırada 27 golle Salaheddine Bassir bulunuyor. 26 gole ulaşan En-Nesyri ise milli takım tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu konumuna yükseldi.Fas, elemelerdeki bir sonraki karşılaşmasında Nijer ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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