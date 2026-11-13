Manchester United'ın yeni teknik direktörü açıklandı

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Manchester United'ın yeni teknik direktörü Pochettino oldu.

Kulübün açıklamasında, "Arjantinli teknik adam, yüksek tempolu ve hücum odaklı futbolu, güçlü ve uyumlu takımlar kurmaya verdiği önem ve oyuncu geliştirme konusundaki üstün başarısıyla tanınıyor. Pochettino, farklı liglerde en üst seviyede istikrarlı performans sergiledi" ifadeleri kullanıldı.

54 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulüp, Michael Carrick ile yollarını ayırdığını duyurduktan bir gün sonra Pochettino'yu takımın başına getirdi.

Manchester United, Pochettino için ABD Futbol Federasyonu'na sözleşmesindeki serbest kalma maddesi uyarınca 10 milyon dolar (7,5 milyon sterlin) tazminat ödeyecek.

Pochettino, ABD Milli Takımı'nın CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti ile cumartesi ve salı günleri oynayacağı maçlarda son kez görev yapacak. Arjantinli teknik adamın çarşamba günü Carrington'daki antrenman tesislerinde yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

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Arjantinli teknik direktör, 22 Kasım'da Anfield Road Stadı'nda oynanacak Liverpool maçında kulübedeki yerini alacak.

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