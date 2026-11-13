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Fransa - Türkiye maçının hakemi belli oldu: Galatasaray detayı dikkat çekti

12:40, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 12:40, 13/11/2026, Cuma
AAYeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Chris Kavanagh yönetti.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacağı altıncı hafta maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek.

Robert Jones'ın dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev alacak.

Galatasaray'ın maçını yönetmişti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart RAMS Park’ta karşılaşmış, mücadeleyi hakem Chris Kavanagh yönetmişti. Sarı-kırmızılılar maçtan 2-0 galip ayrılmıştı.




Başlıklar :UEFA Uluslar LigiFransaTürkiye
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Fransa - Türkiye maçının hakemi belli oldu: Galatasaray detayı dikkat çekti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Chris Kavanagh yönetti.
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