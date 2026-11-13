Arda Güler'den frikik golü yiyen kaleci Lammens konuştu! Açıklaması gündem oldu

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile Belçika arasında oynanan karşılaşmada milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler'in attığı şık frikik golü gündemdeki yerini koruyor.

Karşılaşmada Belçika kalesini koruyan Senne Lammens, Arda Güler'in harika vuruşuyla ilgili maç sonu övgü dolu açıklamalarda bulundu. Yediği gol karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemeyen Belçikalı milli file bekçisi, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen böyle goller yersiniz ve tek yapabileceğiniz rakipten önce kendinizi alkışlamak olur. Burada da yapabileceğiniz tek şey şapka çıkarmak."

Reklam Reklam

Arda Güler'in kaleyi avladığı o harika an, futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken rakip kalecinin bu sportmence ve samimi itirafı da büyük takdir topladı.

Reklam Reklam

Spor

Arda Güler'den Belçika'ya muhteşem gol! Sergen Yalçın gülerek tepki verdi | İZLE