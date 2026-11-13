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Arda Güler'den frikik golü yiyen kaleci Lammens konuştu! Açıklaması gündem oldu

14:23, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:25, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Belçika kalecisi Senne Lammens, forma giydi.

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk ettiği karşılaşmada Arda Güler'in kaydettiği muazzam frikik golü, rakip file bekçisi Senne Lammens'in de büyük beğenisini kazandı. Genç kaleci, yediği golün ardından rakibini alkışlamaktan başka çaresi kalmadığını söyledi.

UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile Belçika arasında oynanan karşılaşmada milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler'in attığı şık frikik golü gündemdeki yerini koruyor.

Karşılaşmada Belçika kalesini koruyan Senne Lammens, Arda Güler'in harika vuruşuyla ilgili maç sonu övgü dolu açıklamalarda bulundu. Yediği gol karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemeyen Belçikalı milli file bekçisi, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen böyle goller yersiniz ve tek yapabileceğiniz rakipten önce kendinizi alkışlamak olur. Burada da yapabileceğiniz tek şey şapka çıkarmak."

Arda Güler'in kaleyi avladığı o harika an, futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken rakip kalecinin bu sportmence ve samimi itirafı da büyük takdir topladı.


Spor
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Başlıklar :Arda GülerSenne LammensBelçika
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Arda Güler'den frikik golü yiyen kaleci Lammens konuştu! Açıklaması gündem oldu
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Belçika kalecisi Senne Lammens, forma giydi.
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