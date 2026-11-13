Bruno Fernandes'ten Manchester United'a büyük şok

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Bruno Fernandes'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın yeni sözleşme teklifini ikinci kez geri çeviren yıldız futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken sarı-kırmızılıların transfer ihtimali yeniden gündeme geldi.
Manchester United, sezon başında sunduğu sözleşme teklifini kabul etmeyen Bruno Fernandes için yeniden harekete geçti.
The Athletic'in haberine göre İngiliz devi, Portekizli futbolcuya ikinci kez yeni kontrat önerdi ancak deneyimli oyuncu bu teklifi de geri çevirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerde maaş ve sözleşme süresinin öne çıktığı belirtildi.
Bruno Fernandes, ocak ayından itibaren başka kulüplerle transfer görüşmesi yapma hakkına sahip olacak. Ancak Manchester United'ın, oyuncunun sözleşmesinde bulunan bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanarak bu süreci engelleme imkânı bulunuyor.
İngiliz ekibinin, sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin süresinin dolmasının ardından yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Mayıs 2025'te Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'in transfer listesine giren Bruno Fernandes, geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. The Athletic, sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuya yıllık 20 milyon euro değerinde bir teklif sunduğunu duyurmuştu.
Fernandes'in sözleşmesinde yaz transfer döneminin başında yalnızca yurt dışındaki kulüplerin kullanabildiği 65 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyordu. Maddenin geçerlilik süresinin sona ermesiyle bu hak da ortadan kalktı.
32 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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