Orkun Kökçü'den dikkat çeken itiraf: "Sinir krizi geçirebiliyorum"

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı kulübe duyduğu bağlılığı ve saha içindeki duygusal tepkilerinin nedenini anlattı. 25 yaşındaki futbolcunun açıklamalarında çocukluk hayali, aidiyet duygusu ve takımın hedefleri ön plana çıktı.
Orkun Kökçü, UEFA'ya verdiği röportajda siyah-beyazlı formayla yaşadığı duyguları anlattı.
Beşiktaş'ta forma giymenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Orkun Kökçü, kaptanlık görevini üstlenmenin de hayalini kurduğu bir sorumluluk olduğunu söyledi.
25 yaşındaki yıldız, "Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulübe özel bir bağlılık duyduğunu ifade eden Orkun Kökçü, maçlardaki tepkilerinin arkasında da bu duygunun bulunduğunu belirtti.
Kökçü, "Beşiktaş'a çok özel duygular besliyorum. O yüzden de maçlarda zaman zaman sinir krizi geçirebiliyorum. Başka bir kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem, bu kadar zoruma gitmez ama bana karşı yapılan bir haksızlıkmış gibi algılıyorum" diye konuştu.
Takımdaki birlikteliğe ve teknik direktör Italiano'nun oyun anlayışına da değinen Orkun Kökçü, "Hoca kime görev veriyorsa herkes hazır. Herkes aynı şeyin peşinde. Futbol olarak da hocamızın istediği şeyler takıma uyuyor. Taraftarlarımız zaten her koşulda destekliyor ama böyle devam ettiğimizde daha farklı bir atmosfer görüyoruz. Bu durumun rakipleri daha da zorladığını düşünüyorum" dedi.
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