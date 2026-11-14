Orkun Kökçü'den dikkat çeken itiraf: "Sinir krizi geçirebiliyorum"

Beşiktaş'ta forma giymenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Orkun Kökçü, kaptanlık görevini üstlenmenin de hayalini kurduğu bir sorumluluk olduğunu söyledi.





25 yaşındaki yıldız, "Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.