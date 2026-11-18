9'uncu Açık Balkan Wushu Kung Fu Avrasya Kupası Şampiyonası'nda birinci olan sporcular madalya töreninde birinci basamakta poz verdi.

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9'uncu Açık Balkan Wushu Kung Fu Avrasya Kupası Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Wushu Takımı, önemli bir başarıya imza attı. Şampiyona 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.

Eren Ateş ve Ali Top ikişer altın madalya kazandı

Büyükler Taolu Xing Yi Açık El ve Dao Shu Opsiyonel Eğri Kılıç kategorilerinde gösterdiği performansla 2 altın madalyanın sahibi olan Bodrumspor sporcusu Eren Ateş, şampiyonada mücadele etti.

Veteranlar Taolu BajiQuan Açık El ve Bian Gun Baston branşlarında yarışan Bodrumspor Wushu Antrenörü Ali Top da 2 altın madalya kazandı.

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Elde ettiği derecelerle Bodrum'a büyük gurur yaşatan Bodrumspor Wushu Takımı, şampiyonayı toplam 4 altın madalyayla tamamladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, Eren Ateş'i ve Ali Top'u kutlayarak, “Wushu branşında elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. Kulübümüzü başarıyla temsil eden hocamıza ve sporcumuza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

DHA Bodrumspor Wushu Takımı, 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9'uncu Açık Balkan Wushu Kung Fu Avrasya Kupası Şampiyonası'nda kazandıkları 4 altın madalyanın ardından podyumda yer aldı.

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