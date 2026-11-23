Manisa FK, Pendikspor'u 2-0 yendi: Ateş hattından kurtuldu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Orfa Yapı Pendikspor'u evinde 2-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, puanını 16'ya çıkardı. Teknik direktör Nestor El Maestro, "Bu galibiyet bizim için daha çok karakter göstergesi." dedi.