Aliağa Futbol, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Adana Demirspor deplasmanında da kazandı. Yeni teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta evinde Sebatspor'u 2-0 yenmişti.
Son sırada yer alan rakibini 3-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, Erkan Sözeri ile 2'de 2 yaparak yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu.
Üçüncü sıraya tırmandı
Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 29'a yükselten Aliağa FK, 3'üncü sıraya tırmandı. Lider Muşspor'un 3, ikinci sıradaki Elazığspor'un ise 2 puan gerisinde bulunuyor.
İzmir temsilcisi bu hafta evinde GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.
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