Kocaelispor karşısında yaşanan puan kaybının ardından ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de kadro planlaması şekilleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, performansıyla beklentilerin altında kalan yıldız futbolcuyla ocak ayında yollarını ayırması bekleniyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Zirve yarışında puan kaybı yaşayan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda yıldız futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi.
Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim, takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı.
Semedo gözden düştü
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Nelson Semedo geliyor. Portekizli sağ bek, Kocaelispor karşılaşmasında yaptırdığı penaltıyla eleştirilerin odağına yerleşti.
Bu gelişmenin ardından 33 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan gönderilmesi ihtimali güç kazandı. Semedo'nun formasını kaybetmesinin de beklendiği belirtilirken, sağ bek pozisyonunda Mert Müldür'ün daha fazla görev alması bekleniyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 karşılaşmada görev alan Nelson Semedo, takımına 1 asistlik katkı sağladı.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
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