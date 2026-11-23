Bahis soruşturmasının ardından yaklaşık bir yıl sonra sahalara dönen hakem Zorbay Küçük, Menemen FK - Şanlıurfaspor maçındaki kararlarıyla gündeme geldi. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Şanlıurfaspor, Küçük ve diğer hakemler hakkında disiplin soruşturması talebiyle TFF'ye başvurdu.
Bahis soruşturması nedeniyle uzun süredir görev alamayan hakem Zorbay Küçük, yaklaşık bir yıl aranın ardından sahalara döndü. TFF 2. Lig'de oynanan Menemen FK - Şanlıurfaspor karşılaşmasını yöneten Küçük, maçın ardından Şanlıurfaspor'un tepkisiyle karşılaştı.
TFF 2. Lig'de Menemen FK ile Şanlıurfaspor arasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada verilen hakem kararlarına tepki gösteren Şanlıurfaspor yönetimi, Zorbay Küçük ve diğer hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
Şanlıurfaspor'dan penaltı tepkisi
Şanlıurfaspor Kulübü, karşılaşmanın 67. dakikasında yaşanan bir pozisyonda rakip takım oyuncusunun ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiğini ancak hakemin penaltı kararı vermediğini savundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu pozisyonun yanı sıra maçın farklı bölümlerindeki hakem kararlarının da detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
TFF'ye disiplin soruşturması başvurusu
Şanlıurfaspor, tespit ettikleri hatalı kararları dakika dakika gerekçeleriyle birlikte Merkez Hakem Kurulu'na sunulmak üzere TFF'ye ilettiklerini ve ilgili hakemler hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep ettiklerini duyurdu.
Kulübün açıklamasında, yaşanan olayların aydınlatılması ve sürecin açıklığa kavuşturulması için konunun sonuna kadar takipçisi olunacağı ifade edildi.
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