TFF'ye disiplin soruşturması başvurusu

Şanlıurfaspor, tespit ettikleri hatalı kararları dakika dakika gerekçeleriyle birlikte Merkez Hakem Kurulu'na sunulmak üzere TFF'ye ilettiklerini ve ilgili hakemler hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep ettiklerini duyurdu.





Kulübün açıklamasında, yaşanan olayların aydınlatılması ve sürecin açıklığa kavuşturulması için konunun sonuna kadar takipçisi olunacağı ifade edildi.