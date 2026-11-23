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Suudi Arabistan'daki Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncü günündeki etkinlikler sona erdi.

Meksika yerli sporu Purepecha ateş top oyunu, atlı okçular ve Kazak dans grubu, Dünya Etnospor Birliği'nin "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlediği festivalin dördüncü gününde ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinlikler oldu.

TİKA ve YTB stantlarına yoğun ilgi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) stantlarına da ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturan festival, "Riyad Sezonu" kapsamında düzenlendi.

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Gençler, aileler ve çocuklar, geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde gün boyunca farklı etkinlik alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Türkiye dışında ilk kez düzenlenen festival, yarın beşinci gününde de devam edecek.

Riyad Sezonu 2030 vizyonu kapsamında düzenleniyor

"Riyad Sezonu", büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor ve Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenleniyor.

Uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında gerçekleştiriliyor.

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Bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de "Riyad Sezonu" kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

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