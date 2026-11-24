ABD'nin California eyaletinde bir helikopterin eğimli araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Temecula'da eğimli araziye düştü
ABD basını, yerel saatle 09.30 sıralarında ‘Robinson R22’ tipi bir helikopterin California'nın Temecula kentinde eğimli bir araziye düştüğünü duyurdu.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), helikopterdeki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kazanın nedeninin henüz belli olmadığını açıklayan FAA, olayın Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile araştırılacağını belirtti.
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