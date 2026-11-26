Ulusal basında yer alan haberlere göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'un güneydoğusundaki Bang Na bölgesinde bulunan Bangchak petrol tesisinde patlama meydana geldi.
Gökyüzüne alev topu ve yoğun duman yükseldi, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise bölgede yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Çevre sakinlerine tahliye çağrısı
Bang Na Yerel Yönetim Ofisi, yaptığı açıklamada yakın bölgede yaşayan kişilerden tesis etrafındaki bölgeleri tahliye etmelerini istedi.
Yetkililer, tesisin yakınında bulunanlara derhal bölgeyi boşaltmaları çağrısında bulundu.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Patlamanın nedeni ve hasarın muhtemel boyutu araştırılıyor.
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