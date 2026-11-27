Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine ve kültürel bağların pekiştirilmesine yönelik çalışmaları dolayısıyla Başkan Fatma Şahin’e nişan, Japonya Ankara Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenlenen resepsiyonda Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami tarafından tevdi edildi.

MASAMİ: ŞAHİN, TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİMİN BİR SİMGESİ HÂLİNE GELMİŞTİR

Törende konuşan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, 29 Nisan 2026’da ilkbahar döneminde nişana layık görülen kişilerin açıklandığını belirterek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı ile taltif edildiğini söyledi.

Büyükelçi Masami, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2002 yılında Gaziantep’ten seçilen ilk kadın milletvekili olan ve ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Şahin, şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 10 yılı aşkın bir süredir şehrin kalkınması ve refahının artırılması için büyük bir gayretle çalışmaktadır. Geçtiğimiz gün Sayın Şahin’in görevi esnasında başlatılan Gazi Yarı Maratonu’nun 8’incisi gerçekleşmiş olup maratonda Türkiye ve dünyanın dört bir yanından katılımcıların bir araya geldiğini duymuş bulunmaktayım. Maalesef COP31 yoğunluğundan dolayı maratona katılamadım. Ancak büyükelçiliğimizden koşucular da geçen sene olduğu gibi bu yıl da katıldılar. İşte bu da kanıtı. Seneye bu madalyayı almaya gelmek isterim.”

"ŞAHİN’İN ETKİLİ VE AKTİF ÇALIŞMASI OECD BAŞARISINI GETİRDİ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in etkili ve aktif çalışma anlayışının OECD Şampiyon Belediye Başkanı unvanını getirdiğine dikkati çekerek şunları aktardı:

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“Başkan Şahin, OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi’ne Türkiye’den seçilen ilk belediye başkanı olmuş ve Türkiye’deki yerel yönetimin bir simgesi hâline gelmiştir. Başkan Fatma Şahin, milletvekilliği döneminde Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nda yer almış, belediye başkanı olduktan sonra ise mültecilerin kabulüne bağlı olarak yerel yönetimlerin üzerindeki yükün hafifletilmesine yönelik Japonya’nın sağladığı desteklere yoğun ilgi göstermiş, çok sayıda seminere ev sahipliği yaparak Japonya Hükûmeti ve JICA ile olan diyaloğunu daha da güçlendirmiştir.”

“FATMA ŞAHİN, KENDİSİNE ÖZGÜ HARİKA ETKİLEME GÜCÜ İLE AFET ÖNLEME MODELİNİ TÜRKİYE’YE YAYDI”

2023 yılında Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerde Japonya Hükûmeti’nin bölgedeki çalışmalarında Başkan Fatma Şahin’in koordinasyonunun yanı sıra ciddi destekleri de olduğunu ifade eden Büyükelçi Masami, “Japonya’nın verdiği desteğin etkinliğini de aktif bir şekilde kamuoyuyla paylaşan Fatma Şahin, bununla beraber, depremin ardından Japonya’nın benimsediği bir kavram olan afet önleme düşüncesini göz önünde bulundurarak Japonya’nın afet önleme modeli, teknolojisi, bilgi ve birikimini aktif bir şekilde uygulamaya koymuştur. Ayrıca kendisine özgü harika bir etkileme gücü kullanarak bunları Türkiye genelinde yaygınlaştırmak üzere günümüzde de gayret göstermektedir.”

“BAŞKAN ŞAHİN SON DERECE GÜVEN VEREN BİR ORTAK”

Sözlerini sürdüren Büyükelçi Tamura Masami, “Türkiye’nin güneydoğusu, Gaziantep’in gurur duyduğu gastronomiden turizm ve arkeolojik araştırmalara kadar Japonya’da da her geçen gün daha fazla ilgi çeken bir bölgedir. Ben de geçtiğimiz gün Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle birlikte Zeugma Müzesi’ndeki Çingene Kızı Mozaiği’ni görmeye gittim. Büyükelçilik olarak da Güneydoğu ve Gaziantep Belediyesi ile iş birliğini genişletmeyi düşündüğümüz noktada, Başkan Şahin bizim için son derece güven veren bir ortaktır.” dedi.

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“BUNDAN SONRA GAZİANTEP İLE DAHA İLERİ SEVİYEDE İŞ BİRLİĞİ İSTİYORUZ”

Büyükelçi Masami, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bundan sonraki süreçte de Japonya ile Gaziantep arasında daha ileri seviyede bir etkileşimin teşviki yönünde mutlaka iş birliği içinde olmak istiyoruz. Son olarak, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Başkan Şahin’e bir kez daha en içten saygı ve şükranlarımı ifade ediyorum.”

FUAT OKTAY: GAZİANTEP, KURDUĞU GÜÇLÜ KÖPRÜLERLE TÜM TÜRKİYE’YE İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise konuşmasında şunları söyledi:

“Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e, Türkiye-Japonya ilişkilerine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla, ilk defa İmparator Meiji tarafından Meiji döneminde başlatılan ve 151 yıllık bir geçmişe sahip olan ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı’ tevcih edilmesi vesilesiyle bugün aranızda olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Bu kadim medeniyetlerin beşiği, üretimin, gastronominin ve hoşgörünün başkenti Gaziantep’imize değer katan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli Bakanımız Fatma Şahin’in şahsına ve gerek merkezde gerekse yereldeki hizmetlerine karşı duyduğumuz sevgimiz, saygımız, takdirimiz. Tabii ki bu, aynı çerçevede Antep ve Antep halkı için de geçerli. Sizi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.”

Gaziantep’in Türkiye için öneminden bahseden Oktay, “Gaziantep, yerel diplomasiyi en üst düzeyde kullanarak Japonya ile hem kültürel hem insani hem de ekonomik çerçevede kurduğu güçlü köprülerle sadece şehrimize değil, tüm Türkiye’ye ilham kaynağı olmuştur. Bu çerçevede de bir kez daha tebrik etmek isterim. Küresel dengelerin yeniden şekillendiği ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bu yeni çağda hem Türkiye hem de Japonya büyük bir dönüşüm ve gelişim sergilemektedir. Bu kapsamda Gaziantep gibi dinamik üretim üslerimizin bulunduğu şehirlerimizin ve ilgili kurumlarımızın katkılarıyla çığır açan teknolojiler, yapay zekâ, biyoteknoloji, yeşil dönüşüm ve afetlere dirençli akıllı şehirler gibi alanlarda ortak projelere imza atacağımıza eminim.

Bu düşüncelerle, bu anlamlı nişanın iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğu daha da perçinlemesini temenni ediyorum. Başkanımız Fatma Şahin’i bu gurur verici ödülden dolayı bir kez daha yürekten tebrik ediyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

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FATMA ŞAHİN: BU MADALYAYI BÜTÜN İNSANLIK VE GAZİANTEP’İM ADINA ALIYORUM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Altın Işıklar, muhteşem bir isim. Yükselen Güneş, muhteşem bir ısıtma. Ben Japon İmparatoru’na, Japon Hükûmeti’ne, Japon halkına bu gösterdiği gerçekten duruş için, kalbimizdeki heyecanı hissettikleri için, yapılan çalışmaları görüp bu anlamda anlamlı nişanı buraya gönderdikleri için gerçekten ne kadar müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben bugün bu madalyayı bütün insanlık adına alıyorum. Gaziantep’im adına alıyorum. Yesrib’i Medine yapan Gaziantep şehri adına alıyorum. Gaziantep milletvekillerimiz adına alıyorum. Gaziantep oda başkanlarımız adına alıyorum. Gaziantep rektörleri adına alıyorum. Bilim dünyası adına alıyorum. Komşu şehirlerim adına alıyorum.”

SIRAKAYA: “BAŞKAN FATMA ŞAHİN, YEREL YÖNETİMLER DİPLOMASİSİNİN VARLIĞINI GÖSTERMİŞ OLDU”

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, törende yaptığı konuşmada, “Başkan Fatma Şahin, bugün yerel yönetimler diplomasisinin de varlığını göstermiş oldu. Dolayısıyla bugün esasında almış olduğu bu ödül töreninde, yerel diplomasinin esasında iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme anlamında ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu. Ben bu vesileyle bir kez daha kendisine tevcih edilmiş olan bu ödülden dolayı Fatma Hanım’ı tebrik eder, inşallah önümüzdeki süreç içerisinde iki ülke arasındaki var olan bu ilişkilerin daha derinleşerek devam etmesini temenni ederim.” diye konuştu.

CEVİZOĞLU: BU NİŞAN, TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDAKİ KÖKLÜ DOSTLUĞUN ANLAMLI BİR İFADESİ

TBMM Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Japonya’nın bu nişanı, Sayın Başkanımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’e tevcih edilen Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı yalnızca bir kişinin hizmetlerine verilen ödül değil, aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluğun ve karşılıklı saygının da anlamlı bir ifadesi. Bu vesileyle bugün Türk-Japon dostluğuna emek vermiş değerli bir ismin, Sayın Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in onurlandırılma, ödül alma töreninde bulunmaktan ve konuşmaktan mutluyum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum.”

ÖZEL: DOSTLUK İLİŞKİLERİMİZİN EN ÖNEMLİ TAŞIYICILARINDAN BİRİ DE YEREL YÖNETİMLERİMİZDİR

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, dostluk ilişkilerinin en önemli taşıyıcılarından birinin şehirler olduğunu aktararak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in Gaziantep’in gelişimine ve Türkiye-Japonya arasındaki dostluk ve iş birliğinin yerel düzeyde güçlenmesine yaptığı katkıların, bugün kendisine tevdi edilecek bu anlamlı nişanla takdir edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Japon İmparatoru’nun onayladığı madalyanın belgesi takdim edildi ve madalya, Büyükelçi Tamura Masami tarafından Başkan Fatma Şahin’e takıldı.

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Program, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

2014 YILINDA BAŞLAYAN DOSTLUK İLİŞKİLERİ

Başkan Fatma Şahin’in öncülüğünde Gaziantep ile Japonya arasında 2014 yılında başlayan ve yıllar içinde farklı alanlarda gelişerek güçlenen iş birlikleri, bu anlamlı ödülle taçlandı.

2014 yılında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile başlayan altyapı finansmanı görüşmeleri kapsamında su, kanalizasyon, atık su ve katı atık yönetimi yatırımlarından Japonya Büyükelçiliği destekli mobil sağlık hizmetlerine, afet risklerinin azaltılmasına yönelik teknik iş birliklerine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldü.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gerçekleştirilen acil sağlık yardımlarıyla çok boyutlu bir ortaklığa dönüştü. Diplomatik ilişkiler ise 2015 Sendai temasları, 2019 Osaka Turizm Fuarı’na katılım ve 2021 yılında Başkan Fatma Şahin’e takdim edilen Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü ile güç kazandı.

Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine ve kültürel bağların pekiştirilmesine yönelik çalışmalar dolayısıyla başlatılan ödüllendirme süreci, Japonya Bakanlar Kurulu kararı ve Japonya İmparatoru’nun onayıyla kesinleşti.

ALTYAPIDAN SAĞLIĞA GENİŞ İŞ BİRLİĞİ AĞI

İlk temasların ardından JICA ve Japon fonlarının desteğiyle GASKİ’nin orta ölçekli altyapı yatırımları, çevre ve katı atık projeleri, mobil ağız ve diş sağlığı aracı, Kuzeyşehir atık su yatırımı ile mikrobölgeleme ve planlama çalışmaları için finansman sağlandı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Japonya Devleti, dostluk elini uzatarak Oğuzeli’nde sahra hastanesi hizmeti sundu. Üç görev dalgası kapsamında toplam 181 personel görev aldı. Hizmet süresince 1.946 ayakta hasta, 35 yatan hasta, 51 ameliyat ve 361 röntgen işlemi gerçekleştirildi.