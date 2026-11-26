Japonya hükümetinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" nişanını Ankara Büyükelçiliğindeki törenle takdim etti.

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Japonya hükümeti adına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'e "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" takdim edildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törene Büyükelçi Tamura Masami, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşi İrfan Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Tamura'dan taziye ve övgü

Şahin'e nişan takdimi için düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Tamura, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti.

Tamura, Belediye Başkanı Şahin'in 10 yılı aşkın süredir Gaziantep 'in kalkınması için büyük bir gayretle çalıştığını ifade etti.

Şahin'in aktif çalışmaları nedeniyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na Türkiye'den katılan ilk belediye başkanı olduğunu hatırlatan Tamura, Şahin'in uzun yıllardır Japonya-Türkiye ilişkilerine önem veren bir isim olduğunu söyledi.

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Şahin'in milletvekilliğinde Türkiye-Japonya parlamentolar arası dostluk grubunda yer aldığını ifade eden Tamura, belediye başkanlığı süresince Japonya ve JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ile bağlarını güçlendirdiğini anlattı.

Tamura, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Japonya'nın desteğini anımsatarak, Şahin'in Japonya'nın afet önleme modelini, teknolojisini, bilgi birikimini yaymak için gayret gösterdiğini belirtti.

Tamura, "Şahin bizim için son derece güven veren bir ortaktır. Bundan sonraki süreçte Japonya ile Gaziantep arasında daha iyi bir seviyede etkileşimin teşviki yönünde bir arada bulunmak istiyoruz." dedi.

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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törende, Japonya hükümeti adına Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami (sağda), Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı"nı taktim etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törende, Japonya hükümeti adına Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami (sağda), Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e (solda) "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı"nı taktim etti.

Şahin: İki Asya ülkesinin ortak vicdanıyız

Şahin ise "Japon imparatora, Japon hükümetine, Japon halkına bu gösterdiği duruş için, kalbimizdeki heyecanı hissettikleri için, yapılan çalışmaları görüp bu anlamda, bu anlamlı nişanı buraya gönderdikleri için gerçekten müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Nişan takdim edileceğini öğrendiği ana dair duygularını paylaşan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel selamlarını iletmek istediğini söyledi.

Türk-Japon diplomatik tarihinin en önemli simgelerinden olan Ertuğrul Fırkateyni olayında Japon askerlerinin desteğine değinen Şahin, bu olayın iki ülke arasında bir gönül bağına dönüştüğünü anlattı.

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Türkiye-Japonya arasındaki tarihi bağlara işaret eden Şahin, "Bazı tarihi olaylar, genetik kodlarımızı söylüyor. Dürüstlük, gayret, samimiyet, inanç bizim iki toplumumuzun geleneğinde var." ifadesini kullandı.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Şahin, Ukrayna'da kaosun ve Gazze'de çocukların öldürülmeye devam ettiğini aktardı.

Bu nişanın bu yüzden önemli bir anlam ifade ettiğini söyleyen Şahin, "İki Asya ülkesinin ortak vicdanıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törende, Japonya hükümeti adına Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı"nı taktim etti.

Özel ve Oktay'dan dostluk mesajı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluğun, karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin en güzel tezahürlerinden birine bugün tanıklık edildiğini vurguladı.

Özel, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkiler coğrafi uzaklığa rağmen, gönül yakınlığı, karşılıklı saygı ve dayanışma temelinde gelişmiştir." dedi.

1890'da Japonya'da meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni kazasında hayatını kaybeden denizcilerin, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın tarihi simgelerinden biri haline geldiğini belirten Özel, "Bu acı hatıra, Türk ve Japon halklarının ortak hafızasında nesiller boyunca yaşayacak bir mirasa dönüşmüştür." diye konuştu.

Dostluk ilişkilerinin en önemli taşıyıcılarından birinin "şehirler ve yerel yönetimler" olduğunu aktaran Özel, Şahin'in Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ve işbirliğinin yerel düzeyde gelişmesine yaptığı katkıların, kendisine tevdi edilecek anlamlı nişan ile takdir edilmesinin memnuniyetle karşılandığını söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay da Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olanlara rahmet dileyerek, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Şahin'e Türkiye-Japonya ilişkilerine sunduğu değerli katkılar vesilesiyle bu nişanın tevdi edilmesi nedeniyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Oktay, "Türkiye-Japonya dostluğu çok tarihi derinliği olan, iki ülkenin birliği beraberliği anlamında, sadece Türkiye Cumhuriyeti'yle değil onun öncesine dayanan kadim bir dostluk." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin önemine değinen Oktay, "Bugün de bunun nişanesi olarak burada bulunmaktayız. Bundan dolayı değerli başkanımıza yürekten dileklerimi iletiyorum." dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törende, Japonya hükümeti adına Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı"nı taktim etti.

Sırakaya ve Cevizoğlu da konuştu

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Türkiye ile Japonya arasındaki gönül mesafesinin, coğrafi mesafeden daha yakın olduğuna işaret etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin diplomatik ilişkilerden daha eskiye dayandığını hatırlatan Sırakaya, İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'dan Türkiye'nin kurtarma operasyonuyla Japon vatandaşlarının tahliye edilmesine değindi.

İki halkın afetler sırasında birbirine olan yakınlığına dikkati çeken Sırakaya, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde olduğunu anımsattı.

Sırakaya, Şahin'in yerel yönetimler diplomasisinin varlığını gösterdiğini kaydetti. Ödül töreninin de yerel diplomasinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme anlamında kıymetini gösterdiğini anlattı.

Milletvekili Cevizoğlu ise Japonya'nın Şahin'e takdim ettiği Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı'nın yalnızca hizmetleri dolayısıyla verilen bir ödül olmadığını, aynı zamanda Türkiye-Japonya arasındaki köklü dostluğun, karşılıklı saygının anlamlı bir ifadesi olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının aşıldığına ve 100. yılında yapılan etkinliklere değinen Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dostluğa önem verdiğini dile getirdi.

Türk-Japon dostluğuna sağladığı katkılar dolayısıyla Şahin'in onurlandırılma ve ödül alma töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Cevizoğlu, Şahin'i tebrik etti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Tamura, Fatma Şahin'e "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı"nı takdim etti.

Japonya hükümeti tarafından, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" takdim edildi. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törene, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşi İrfan Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

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