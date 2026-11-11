Fatma Şahin’den COP31’de dikkat çeken çağrı: Dünyayı cehenneme çevirmeden gerekeni yapmalıyız

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Isınan dünya cehenneme dönmeden biz yapmamız gerekeni yapalım. Herkes kendi görev alanında yapması gerekeni yapsın." dedi.

Antalya’da gerçekleştirilen COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GZT’ye özel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iklim mesajlarına dikkat çekti

Gaziantep’te gerçekleştirilen iklim çalışmalarına dair önemli bilgiler veren Başkan Şahin şu ifadelere yer verdi: "‘Cumhurbaşkanımız çok güçlü mesajlar verdi. ‘ekolojiyi ekonomiye feda eden tamahkar zihniyete artık dur demeliyiz’, dedi.

Gaziantep’te dört alanda master planı uygulamaya alındı

O yüzden böyle baktığımız yerde biz İmar Master Planı, Ulaşım Master Planı, İklim Master Planı ve Deprem Master Planı’nı yapmış, planlamayı tamamlamış ve bunu uygulamaya geçirmiş bir şehiriz. Uygulamaya geçerken de 500 bin mülteciyi ve 6 Şubat depremini yaşamış bir şehiriz. Bu şehirde şu anda baktığınız zaman uygulamalarda neler yaptık? Özellikle toprağı, suyu ve havayı koruyacak tedbirler aldık. Sanayimizin atıklarına yüksek arıtma sistemleri kurduk ve toprağımızı, suyumuzu koruduk.

Reklam Reklam

Toplu ulaşımda hidrojenli otobüs hazırlığı

İkincisi, akıllı sanayi ve yeşil sanayinin altında akıllı şehir, yeşil şehir anlayışıyla hareket ettik. En büyük kirletici unsurlardan biri ulaştırma. Önce CNG’li otobüslere, sonra elektrikli otobüslere geçtik. Şimdi hidrojenli otobüslere geçiyoruz. Kara tren hattını hızlı trene çevirdik. Karbon monoksit salınımını azaltan ulaşım altyapısını oluşturduk.

10 bin hanede kömür yerine doğal gaz kullanılıyor

Beraberinde kömür, fosil yakıtlar gibi, sürekli kömürü azaltın diyorlar. Dağıttığımız kömürün yerine doğal gaz tesislerine geçtik. Evlerde şu anda kömür dağıttığımız hanelerin doğal gaza geçişini sağladık. Çevre Bakanlığı’nın yarısı onlardan, yarısı bizden desteğiyle 10 bin hanenin doğal gaza geçişini sağladık. Aslında bunlar uygulanması istenen çalışmalar. Gaziantep’te bunlar uygulanıyor.

Kadınların iklim politikalarında etkin rol almasını istedi

Şimdi tabii toplumun yarısı kadınlarımız. Kadınlarımız iklime gerçekten çok duyarlı. Sesimizin daha iyi çıkması lazım. Masada olmalıyız, masada da söz sahibi olmalıyız. Fatma Varank Bakanımız dedi ki: ‘Başkanım, hemen sana bir stant yeri vereceğiz.’ Biz de üç gün içerisinde o standı hemen açmamız gerektiğini söyledik. Gerçekten çok güçlü bir ekibimiz var. Üç gün içerisinde bu standın hem dijital içeriğini hem görsellerini hazırladık. Bu görsellerde halının nasıl işlendiğini de görüyorsunuz. Bir baktığınız zaman sırmanın nasıl işlendiğini, Antep işinin ne kadar zor bir çalışma olduğunu, Kutnu’nun nasıl markalaştığını görüyorsunuz.

Reklam Reklam

"Dünyayı cehenneme çevirmeden gerekeni yapmalıyız"

Kadınlarımız, sivil toplum burada, akademi burada, iş dünyası burada. Kadın bakış açısıyla, kadınların duygusal zekâsıyla dünyadaki ekolojik altyapıyı ve iklim adaletini nasıl tesis edeceğiz? ‘Benim bir fikrim var’ diyen herkesi buraya alıyoruz, dinliyoruz, yönetişim özeti çıkarıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz.

Artık Paris Anlaşması’yla yeni bir dünya başladı. Dört derece ısınan dünya şu an 2,8 dereceye düştü. Ama bir buçuk dereceye düşmemiz lazım.

Bu COP31 çok önemli. Brezilya Devlet Başkanı da, Guterres de, Sayın Cumhurbaşkanımız da çok güçlü mesajlar verdi. O mesajlardaki söylemleri fikir birliğine, eylem birliğine dönüştürmemiz, ortak gezegenimiz olan dünyayı korumamız gerekiyor. Gökyüzü bizim, yeryüzü bizim, sınırı yok bu işin. Hep birlikte bunun altyapısını oluşturmamız ve dünyayı cennete çevirmemiz lazım. Aksi takdirde dünya cehenneme dönüyor. Isınan dünya cehenneme dönmeden biz yapmamız gerekeni yapalım. Herkes kendi görev alanında yapması gerekeni yapsın."

Gündem

Nükleer enerjinin geleceği Antalya'da konuşulacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünya liderlerine çağrı: Başka bir dünyamız yok

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Milli Ağaçlandırma Günü'nde COP31 vurgusu: Geleceğe nefes dünyaya barış