Bursa'da bir şahıs 'evraklarımı getirmedin' diyerek postacıyı darbetti: O anlar kamerada

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde görevini yapmaya çalışan bir posta dağıtıcısı, evrak teslimi bahanesiyle uğradığı saldırı sonucu neye uğradığını şaşırdı. Olay, hem çevredeki vatandaşlarda hem de meslek örgütlerinde büyük tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan muhtarlıkta meydana geldi. Posta dağıtım şirketinde görev yapan 22 yaşındaki Berat M., resmi evrak bırakmak üzere mahalle muhtarlığına geldiği sırada arkasından gelen bir şahsın hedefi oldu. Adına gelen evrakların sistemde "teslim edildi" olarak gösterildiğini ancak kendisine fiilen ulaştırılmadığını iddia eden öfkeli şahıs, posta dağıtıcısı Berat M. ile hesaplaşmaya başladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede gerilimin tırmanmasıyla arbedeye dönüştü. Öfkeli şahıs, görev başındaki posta dağıtıcısına fiziksel şiddet uygulayarak darp etti. Muhtarlıkta yaşanan bu korku dolu anlar ve şiddet sahnesi, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Saldırının ardından olay yerinden ayrılan dağıtıcı Berat M., Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kendisine saldıran şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.