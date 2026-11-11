Sınır ötesi operasyonlara bile gitti: Mehmetçik'in 76 yaşındaki 'Elmacı Dede'si bu kez Edirne'de moral verdi

Yurt içi ve sınır ötesindeki operasyon bölgelerinde görev yapan askerlere yıllardır meyve ikram ederek manevi destek sağlayan ve kamuoyunda "Elmacı Dede" olarak tanınan 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen yollara düşmeye devam ediyor. Denizli'de yaşayan Yılmaz, bu defa Edirne'deki hudut kartalları ve Mehmetçik için direksiyon başına geçti.

Denizli'nin Çivril ilçesinden özenle temin ettiği tonlarca üzümü kendi aracına yükleyen Muhammet Yılmaz, 785 kilometrelik mesafeyi 13 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından tamamlayarak Edirne'ye ulaştı. Yılmaz, Edirne'de konuşlu bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 9. Hudut Tugay Komutanlığı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere üzüm ikramında bulunacak.

"SURİYE VE IRAK SINIRINDAN SONRA ŞİMDİ EDİRNE'DEYİM"

Daha önce Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgeleri başta olmak üzere Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon noktalarına kadar gittiğini hatırlatan Yılmaz; Hakkari, Şırnak, Van, Çukurca ve Yüksekova'daki askeri birlikleri de tek tek ziyaret ettiğini vurguladı. Sadece askerlere değil, Ramazan ayında Şam'a giderek Emevi Camisi önünde çocuklara bayramlık kıyafet ve hediyeler dağıttığını da ifade eden Yılmaz, imkanları elverdiğince gönüller yapmaya çalıştığını belirtti.

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"TEK AMACIM ASKERLERİMİZİN GÖNLÜNE DOKUNABİLMEK"

Elma sezonunun henüz başlamaması nedeniyle bu kez askerlere Çivril üzümü getirdiğini dile getiren 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, duygularını ve misyonunu şu sözlerle aktardı:

"Yediden yetmişe Türk milletinin askerimizin arkasında olduğunu ispatlamak için 76 yaşına girmeme rağmen hala görevimin başındayım. Askerlerimize manevi destek vermek, saflarında yer alabilmek için buradayım. Amacım bir nebze de olsa onların gönüllerine dokunabilmek. Tek amacım bu, çünkü hedef Kızılelma'dır. Hedef Kızılelma'nın anlamı da güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Alem-i İslam'ın hükmü altına gireceğine inanmış olmamızdır."