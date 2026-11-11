Sınır ötesi operasyonlara bile gitti: Mehmetçik'in 76 yaşındaki 'Elmacı Dede'si bu kez Edirne'de moral verdi

11/11/2026, Çarşamba12:20
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
47

Bildirimler

Kar yağdı çehresi değişti: Son halini gören akın edecek11 Kasım 2026 12:19 ÇarşambaSON DAKİKA
CANLI YAYIN | Liderler salonda yerini aldı11 Kasım 2026 12:03 ÇarşambaSON DAKİKA
Ramazan ve şevval umresine gidecekler dikkat: Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?11 Kasım 2026 11:48 ÇarşambaSON DAKİKA
Otomotiv devinde 32 yıllık devir sona erdi: Yeni amiral gemisi belli oldu11 Kasım 2026 11:22 ÇarşambaSON DAKİKA
Ünlü oyuncu İstanbul’un göbeğinde 4 bin 250 TL’ye oturuyordu11 Kasım 2026 11:21 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
CANLI YAYIN | Liderler salonda yerini aldıRamazan ve şevval umresine gidecekler dikkat: Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı: Resmi açıklama yapıldı14 ilde dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 22 milyar TL'lik para trafiği ortaya çıktıDünyanın gözü Antalya'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderleri karşılıyor
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
10:41, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:42, 11/11/2026, Çarşamba

Sınır ötesi operasyonlara bile gitti: Mehmetçik'in 76 yaşındaki 'Elmacı Dede'si bu kez Edirne'de moral verdi

Kamuoyunda "Elmacı Dede" olarak bilinen 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, vatan nöbetindeki Mehmetçik’e moral vermek için bu kez Denizli’den Edirne’ye yola çıktı. 785 kilometrelik yolu 13 saatte kat ederek Çivril üzümü getiren Yılmaz, sınır hattındaki askeri birlikleri ziyaret ederek Türk milletinin dualarını ve sevgisini askerlere ulaştırdı.

Yurt içi ve sınır ötesindeki operasyon bölgelerinde görev yapan askerlere yıllardır meyve ikram ederek manevi destek sağlayan ve kamuoyunda "Elmacı Dede" olarak tanınan 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen yollara düşmeye devam ediyor. Denizli'de yaşayan Yılmaz, bu defa Edirne'deki hudut kartalları ve Mehmetçik için direksiyon başına geçti.

Denizli'nin Çivril ilçesinden özenle temin ettiği tonlarca üzümü kendi aracına yükleyen Muhammet Yılmaz, 785 kilometrelik mesafeyi 13 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından tamamlayarak Edirne'ye ulaştı. Yılmaz, Edirne'de konuşlu bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 9. Hudut Tugay Komutanlığı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere üzüm ikramında bulunacak.

"SURİYE VE IRAK SINIRINDAN SONRA ŞİMDİ EDİRNE'DEYİM"

Daha önce Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgeleri başta olmak üzere Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon noktalarına kadar gittiğini hatırlatan Yılmaz; Hakkari, Şırnak, Van, Çukurca ve Yüksekova'daki askeri birlikleri de tek tek ziyaret ettiğini vurguladı. Sadece askerlere değil, Ramazan ayında Şam'a giderek Emevi Camisi önünde çocuklara bayramlık kıyafet ve hediyeler dağıttığını da ifade eden Yılmaz, imkanları elverdiğince gönüller yapmaya çalıştığını belirtti.

"TEK AMACIM ASKERLERİMİZİN GÖNLÜNE DOKUNABİLMEK"

Elma sezonunun henüz başlamaması nedeniyle bu kez askerlere Çivril üzümü getirdiğini dile getiren 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, duygularını ve misyonunu şu sözlerle aktardı:

"Yediden yetmişe Türk milletinin askerimizin arkasında olduğunu ispatlamak için 76 yaşına girmeme rağmen hala görevimin başındayım. Askerlerimize manevi destek vermek, saflarında yer alabilmek için buradayım. Amacım bir nebze de olsa onların gönüllerine dokunabilmek. Tek amacım bu, çünkü hedef Kızılelma'dır. Hedef Kızılelma'nın anlamı da güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Alem-i İslam'ın hükmü altına gireceğine inanmış olmamızdır."
Başlıklar :EdirneMehmetçikTürk askeriElmacı DedeMuhammet Yılmaz
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet