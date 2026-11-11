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16:36, 11/11/2026, Çarşamba

Kaymakama saldıran pitbull barınakta da dehşet saçtı: 3 çalışanı bacağından ısırdı sahibi 4 kişiyi darbetti

Erzurum’da yaklaşık iki ay önce Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’e saldıran pitbull cinsi köpeğin tutulduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda dehşet anları yaşandı. Köpeğini görmek bahanesiyle tesise gelen sahibi A.T.E., görevlilere saldatarak 4 kişiyi darp ederken, pitbull ise 3 çalışanı bacağından ısırdı. Şüpheli, köpeği de yanına alarak olay yerinden kaçtı.

Erzurum'da geçtiğimiz aylarda Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e saldırmasıyla gündeme gelen pitbull cinsi köpek, bu kez muhafaza altında tutulduğu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda kan donduran bir olayın merkezinde yer aldı. Adli işlemler kapsamında barınakta tutulan köpeği almak isteyen sahibi, tesisi adeta savaş alanına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in uğradığı saldırının ardından savcılık talimatıyla Yakutiye İlçe Emniyet Amirliği ve barınak ekiplerince muhafaza altına alınan pitbull cinsi köpeğin bulunduğu tesiste meydana geldi. Köpeğin sahibi A.T.E., aynı gün saat 16.20 sıralarında hayvanı görmek istediğini belirterek barınağa geldi.

Görevlilerin gözetiminde köpeğin yanına giden şahıs, bir anlık dalgınlıktan faydalanarak köpeğin tasmasını çalışanların elinden zorla aldı. Başsavcılık, emniyet ve barınak personeline yönelik ağır küfürler savuran A.T.E., "Saat 5'ten sonra sizi sokakta gezdirmeyeceğim" diyerek tehditler savurdu ve köpekle birlikte alandan uzaklaşmaya kalkıştı.

2 VETERİNER HEKİM VE 2 İŞÇİ YARALANDI

Yasalar gereği tehlikeli ırk köpeğin bu şekilde dışarı çıkarılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten barınak çalışanları duruma engel olmak istedi. Bunun üzerine şüpheli A.T.E. görevlilere fiziksel şiddet uygulayarak saldırdı. Çıkan arbede sırasında pitbull cinsi köpek 3 çalışanı bacağından ısırırken, sahibi de personeli yumruklayarak darp etti.

Kanlı olayda veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz sol baldırlarından köpek ısırığıyla yaralanırken, aynı zamanda şüphelinin yumruklu saldırısına uğradı. Barınak işçileri Selçuk Değirmenci ile Samet Bülbül de sol baldırlarından köpek tarafından ısırıldı; Samet Bülbül ayrıca çenesine aldığı şiddetli yumruk darbesiyle yaralandı.

KÖPEĞİYLE BİRLİKTE KAÇTI

Olayın ardından dehşet saçan şüpheli A.T.E., pitbull cinsi köpeğini de yanına alarak barınaktan hızla kaçtı ve izini kaybettirdi. İhbar üzerine tesise çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çalışanlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, emniyet güçleri kaçan saldırganı ve halk sağlığı açısından büyük tehlike arz eden köpeği yakalamak için kent genelinde geniş çaplı ve titiz bir arama çalışması başlattı.

Başlıklar :ErzurumPalandökenPitbull
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