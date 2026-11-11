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16:45, 11/11/2026, Çarşamba

İstanbul’da kaporta ustalarını şaşkına çeviren olay: Marşpiyele çekilen macunun altından ayakkabı çıktı

İstanbul'da bir oto kaporta dükkanına getirilen aracın marşpiyelindeki macunu kazıyan ustalar hayatlarının şokunu yaşadı. Aracın hasarlı bölümünün sac ile düzeltilmek yerine içerisine ayakkabı sıkıştırılarak üzerinin kalın bir macun tabakasıyla kapatıldığı ortaya çıktı; işletmenin sosyal medyada esprili bir dille paylaştığı o anlar binlerce yorum ve beğeni aldı.

İkinci el araç piyasasında zaman zaman karşılaşılan uygunsuz tamir yöntemleri ve "merdiven altı" işçilikler, bu kez sınırları tamamen zorladı. İstanbul'daki bir oto sanayi sitesinde kaporta onarımı yapan ustalar, daha önce benzerine rastlanmamış akılalmaz bir kaporta kurnazlığına tanıklık etti.

Edinilen bilgilere göre, kaporta düzeltme ve boya işlemleri için servise getirilen bir aracın marşpiyel bölgesindeki kalın macun tabakasını temizlemeye başlayan ustalar, sert bir cisimle karşılaştı. Hasarlı ve göçük olan bölgenin sac doğrultma işlemleriyle düzeltilmesi gerekirken, kaza sonrası oluşan boşluğun birden fazka ayakkabı ile sıkıştırılarak doldurulduğu ve üzerinin kat kat macunla kapatılarak üzerinin boyandığı anlaşıldı.

Gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönen ustalar, marşpiyele gömülen ayakkabıyı bulunduğu yerden çıkarırken o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İnanılması güç olayı ve ustanın şaşkınlığını esprili bir dille videoya çeken işletme, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede viral olan ve binlerce etkileşim alan videonun altına kullanıcılar esprili yorumlar yağdırdı.

Başlıklar :İstanbulotomobiltamirAyakkabı
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