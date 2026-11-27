Milli Savunma Bakanlığı,
Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tracia-2026 Tatbikatı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Sahada güç, görevde uyum, hedefte başarı! Bulgaristan’ın ev sahipliğinde 9-26 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilen Tracia-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde Kara Kuvvetlerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde, müttefik unsurların müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirliği sergilendi."
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