Trump, Rutte ile görüştü: Silah sistemleri ve Putin ile görüşme ele alındı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Florida'daki Mar-a-Lago konutunda yaptığı görüşmede Amerikan savunma şirketlerinin ürettiği silah sistemlerini ve Putin'le Çin'deki görüşmesini ele aldığını bildirdi.