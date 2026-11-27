Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova 'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova'dan Kiev'e barış süreci suçlaması

Ukrayna ordusunun Rus gemilerine saldırılar düzenlediğini söyleyen Zaharova, Kiev'in barış sürecini baltalamaya çalıştığını bildirdi.

Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eylemleriyle Rusya ile NATO ülkelerini karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirterek, “Gerilimin kontrolsüz biçimde tırmanmasını ve çözüme yönelik müzakere sürecini tamamen sabote etmeyi amaçlıyor. Kiev yönetimi, çatışma alanını genişletmeye ve çatışmaları Ukrayna toprakları dışındaki deniz sahalarına yaymaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın tutumuna Zaharova'dan tepki

Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik tutumlarına değinen Zaharova, “Onlar, krizin barış yoluyla çözülmesinden yana değil, çatışmaların uzatılması ve bu süreçten kazanç sağlama konusunda kararlı. Rusya'nın çıkarları dikkate alınmadan Avrupa güvenlik sisteminin görüşülmesi mümkün değil” diye konuştu.

Reklam Reklam

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un “Avrupa'da barış ve istikrarın Rusya ile değil, yalnızca Rusya'ya karşı sağlanabileceği” yönündeki açıklamasına ilişkin Zaharova şunları kaydetti: “Modern Avrupa'yı Rusya'dan gelen hayali bir tehdit değil, Batı Avrupalı siyasetçilerin sorumsuzluğu ve cehaleti yıkacaktır. Rusya'nın çıkarları dikkate alınmadan Avrupa güvenlik sisteminin istişare edilmesi mümkün değil. Zira Rusya, Avrupa'nın en büyük ülkesidir.”

Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı silahların test edilmesi için poligon olarak gördüğünü söyledi.

Estonya'nın sınır kararına karşılık

Estonya'nın 1 Aralık itibarıyla Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararının “düşmanca” olduğunu belirten Zaharova, buna karşılık verebileceklerini ifade etti.

TRIPP projesi için uyarı

Güney Kafkasya'da Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine değinen Zaharova, projenin Rusya ve İran'ın çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Reklam Reklam

Zaharova, “Bu proje, bölgede yeni ayrışma hatları oluşturmamalı. Aksi takdirde bu ulaştırma ve lojistik girişimi başarısız olacak.” dedi.

Reklam Reklam

Dünya

Trump, Rutte ile görüştü: Silah sistemleri ve Putin ile görüşme ele alındı

Dünya

Arakçi: Katarlı ve Pakistanlı ara bulucular faaliyetlerine devam ediyor

Dünya

Hamis Muşayt ve Abha'da alarm: Erken uyarı sistemi devreye alındı