İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde Katarlı ve Pakistanlı ara bulucuların faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile müzakereler konusunda Katarlı ve Pakistanlı ara bulucular faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

Ülke basınına yaptığı açıklamada ABD ile müzakerelere değinen Arakçi, yaptırımlar nedeniyle ülkenin ekonomik direncini artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili konuştu.

Arakçi, "İhtiyaç duyulan ürünleri farklı yöntemlerle temin ederek düşmanların ülkeyi abluka altına alma ve ekonomik yaptırım uygulama girişimlerini boşa çıkarmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

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Ara bulucuların girişimleri sürüyor

Arakçi, ABD ile müzakere konusunda Katarlı ve Pakistanlı ara bulucuların girişimlerinin sürdüğünü belirterek, "Ara bulucular döşünce ve önerilerini taraflara iletiyor. Bunları değerlendiriyoruz ancak Hürmüz Boğazı'nı açmak için taleplerimizin uygulanması konusunda ısrarcıyız" diye konuştu.

Kuveyt'e İHA saldırısı iddiası reddedildi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, Arakçi'nin Kuveytli mevkidaşı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Arakçi, görüşmede ülkesinin Kuveyt'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği iddiasını reddetti.

İran'ın saldırıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını kaydeden Arakçi, olayda yaşanan can kayıpları ve meydana gelen zarardan duyduğu üzüntüyü iletti.

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Arakçi, "Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla Kuveyt ile ortak soruşturma yürütmeye hazırız" dedi.

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