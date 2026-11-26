Suriye'nin Halep ilinde, Türkiye'den satın alınan elektriğin 500 megavata çıkarılmasıyla kent genelinde 24 saat kesintisiz elektrik sağlanması amaçlanıyor. Suriye Elektrik Şirketi ile TAYAŞ arasında anlaşma sağlandı.
Suriye'nin Halep ilindeki elektrik sorununun, Türkiye'den satın alınan elektriğin miktarının 500 megavata çıkarılmasıyla çözülmesi ve kent genelinde 24 saat kesintisiz elektrik sağlanması amaçlanıyor.
Suriye Elektrik Şirketi ile TAYAŞ anlaştı
Suriye Elektrik Şirketi ile Türkiye'nin TAYAŞ şirketi arasında, Halep F400 trafo merkezine ulaşan 400 kilovoltluk elektrik bağlantı hattının rehabilitasyonu konusunda anlaşma sağlandı.
Halep ilinde elektrik sorununun, Türkiye'den satın alınan elektriğin 500 megavata çıkarılmasıyla büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor.
400 kilovoltluk bağlantı hattının ilk aşaması tamamlanırken, çalışmaların ardından kentin tamamına elektrik sağlanması planlanıyor.
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