İsrail Yayın Kurulu’na (KAN) konuya dair bir açıklama yapan Liberman, "Önümüzdeki hafta sonuna kadar Yahudi çoğunluğuna sahip bir hükümeti kurmak mümkün" dedi. Azınlık hükümeti ihtimalinin ortadan kalktığını dile getiren Liberman, Binyamin Netanyahu koalisyonunda yer alan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi milletvekillerinin dini liderlerinden koalisyona katılmak için onay aldığını ve sürecin "çok iyi" ilerlediğinin altını çizdi.

ARAP PARTİLER KATILACAK MI?

Yashar Partisi'nin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile koalisyon müzakereleri yürütmesini eleştiren Liberman, "Netanyahu ile yapılan görüşmeler, ona meşruiyet kazandırmaktır. Netanyahu ile müzakere etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Kendisi 7 Ekim felaketinin ve bizi cüzzamlılar durumuna düşüren siyasi felaketin hesabını vermelidir" diye konuştu. Liberman’ın “Azınlık hükümeti olmayacak” ve “Yahudi çoğunluklu hükümet kurulacak” diyerek Likud ile ortaklığın önünü tamamen kapatması, İsrail’de Arap partilerin de koalisyona katılmasına yeşil ışık olarak yorumlandı. Seçimlerde 48 sandalye kazanan Eisenkot liderliğindeki muhalif koalisyon, 120 sandalyeli Knesset’te hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalyeye ancak Arap partilerin desteğiyle ulaşabiliyor. Arapların dışarıdan destek vermesi halinde Azınlık hükümeti kurulabiliyor. Ancak Liberman’ın bunu dışlaması Arapların hükümette olabileceği yorumlarına sebep oldu.

İran’a saldırı gerekçemiz yok

Son dönemde İsrail’in ABD olmadan tek başına İran’a saldıracağına dair iddialara da değinen Libarman, bunun için bir gerekçe olmadığını söyledi. İran’ın kimyasal silaha sahip olduğu iddialarının saldırı için gerekçe teşkil etmediğini belirten Liberman, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ı “Raydan çıkmış, güç zehirlenmesine uğramış adamlar” olarak niteledi. Liberman, “Muhalif liderleri dinlemek için Şin-Bet ve Mossad’ı kullanmış olmalarına şaşırmam” dedi.

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