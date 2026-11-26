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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı 'nda 2 tankerin daha mayına çarptığını ve tankerlerde yangın çıktığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki mayın tehlikesi sürüyor.

Khasab Limanı'nın kuzeyindeki rota

Devrim Muhafızları, Khasab Limanı'nın kuzeyinde yasak olan rotada seyreden 2 petrol tankerinin mayına çarpıp tankerlerde yangın çıktığını söyledi.

Devrim Muhafızları, tankerlerden birinin 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıdığını, mürettebatın ise tankeri terk ettiğini ifade etti.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki tanker, saldırgan ABD ordusuna ait savaş uçaklarına güvenerek navigasyon sistemlerini kapattı ve Hürmüz Boğazı'nı gizlice geçmeye çalıştı, ancak alevler içinde kaldı.

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