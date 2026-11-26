Hürmüz Boğazı'ndaki mayın tehlikesi sürüyor.
Khasab Limanı'nın kuzeyindeki rota
Devrim Muhafızları, Khasab Limanı'nın kuzeyinde yasak olan rotada seyreden 2 petrol tankerinin mayına çarpıp tankerlerde yangın çıktığını söyledi.
Devrim Muhafızları, tankerlerden birinin 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıdığını, mürettebatın ise tankeri terk ettiğini ifade etti.
Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki tanker, saldırgan ABD ordusuna ait savaş uçaklarına güvenerek navigasyon sistemlerini kapattı ve Hürmüz Boğazı'nı gizlice geçmeye çalıştı, ancak alevler içinde kaldı.
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