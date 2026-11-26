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Gazze'nin orta kesiminde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, saldırıda öldürülenlerin 56 yaşındaki Halid Mahmud Ebu Neda ile 49 yaşındaki eşi Abir olduğunu ve Ebu Neda'nın Gazze Eğitim Bakanlığında Bakan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü aktardı.

İsrail ordusu ise saldırının ardından yaptığı kısa açıklamada, Gazze'de "üst düzey bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığını ileri sürdü.

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İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz da Ebu Neda'nın Hamas bünyesinde eğitim ve ekonomiden sorumlu olduğunu iddia etti. Netanyahu ve Katz, ekim ayında Gazze'de Hamas'ın 80 yetkili ve aktivistini hedef alan saldırılar düzenlediklerini savundu.

İsrail ordusu, Bureyc ve Şati mülteci kamplarını hedef aldı

Şifa Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze'nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir grup sivili hedef aldı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda evleri ve tesisleri yıktı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda işgal altında tuttuğu bölgelerin yakınında bulunan Filistinlilere ait evleri ve tesisleri yıktı.

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İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği İHA saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun bölgede sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.

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