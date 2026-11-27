İsrail ordusunun Filistinlilere ait milyonlarca görüntüyü Amazon'un bulut altyapısına yüklediğine ilişkin haberler, Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin İsrail'in askeri ve ekonomik sistemindeki rolünü yeniden gündeme getirdi. El-Cezire'nin haberine göre Google, Amazon, Microsoft, Palantir ve Nvidia gibi şirketlerin yapay zekâ, yüz tanıma, bulut bilişim ve veri analiz teknolojileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik gözetim ve askeri operasyonlarında kullanılıyor.

Project Nimbus Anlaşması

Google ve Amazon, İsrail hükümetiyle 1,2 milyar dolarlık Project Nimbus anlaşması kapsamında bulut bilişim ve yapay zekâ altyapısı sağlıyor. BM Özel Raportörü Francesca Albanese'nin raporuna göre iki şirket, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasının ardından İsrail'in artan bulut ve yapay zekâ ihtiyacının karşılanmasında rol oynadı. Dijital ve sosyal haklar kuruluşu 7amleh temsilcisi Jalal Abukhater, işgal altındaki Doğu Kudüs ve El-Halil'de Filistinlilerin kontrol noktalarında ve yol kenarlarında sürekli görüntülendiğini belirterek, bu kayıtların hangi amaçlarla kullanıldığının bilinmediğini söyledi.

Stratejik Ortaklık Kurdular

ABD'li veri analiz şirketi Palantir, Ocak 2024'te İsrail Savunma Bakanlığı ile savaşla ilgili görevleri kapsayan stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Şirketin teknolojilerinin Gazze'deki saldırılarda kullanıldığına ilişkin iddialar gündeme gelirken Palantir, savaş suçlarına yardım ettiği ve İsrail ordusunun Lavender ve Gospel adlı yapay zekâ destekli hedef belirleme sistemlerini geliştirdiği iddialarını reddetti. Microsoft'un Azure platformunun ise Filistinlilere ait dinlenmiş telefon görüşmelerinin depolanmasında kullanıldığı ve bu verilerin hava saldırılarının yönlendirilmesine yardımcı olduğu öne sürüldü. Ayrıca İsrail ordusunun Microsoft Azure üzerinden OpenAI'nin GPT-4 modeline eriştiği, model kullanımının Gazze savaşının başlamasının ardından 20 kat arttığı bildirildi. OpenAI, İsrail ordusu veya istihbarat kuruluşlarıyla doğrudan sözleşmesi bulunmadığını açıkladı.

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8200 Birimi'nden kadrolar

Drop Site News'in 2025 tarihli haberine göre, İsrail askeri istihbaratının eski ve mevcut mensuplarından yaklaşık 1.400 kişi ABD teknoloji şirketlerinde çalışıyor. Bunların yaklaşık 900'ünün İsrail ordusunun siber istihbarat birimi 8200'den geldiği, yaklaşık 250'sinin Microsoft'ta, diğerlerinin ise Nvidia, Meta, Google, Intel ve Apple'da görev yaptığı belirtildi. The Guardian, Microsoft'un İsrail'deki bazı çalışanlarının 8200 Birimi'nin şirket teknolojilerini kullanımı konusunda şeffaf davranmadığına ilişkin iddiaları araştırdığını aktardı. Tech for Palestine kurucularından Paul Biggar da eski 8200 mensuplarının ABD teknoloji şirketlerinde üst düzey görevlere getirildiğini ve benzer geçmişe sahip kişilerin işe alınmasıyla bu bağlantıların güçlendiğini kaydetti.

İşgal ekonomisini de besliyorlar

ABD teknoloji şirketlerinin İsrail'deki varlığı askeri iş birlikleriyle sınırlı kalmıyor. Nvidia'nın ülkedeki faaliyetleri ve vergi ödemeleri, ekonomistler tarafından İsrail'in bütçe açığının azaltılmasına katkı sağlayan unsurlar arasında gösteriliyor. Google ve Amazon'un Project Nimbus anlaşması da bu ekonomik ve teknolojik bağın en büyük örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. İsrail ile ABD teknoloji sektörü arasındaki ticaretin toplam büyüklüğüne ilişkin kesin veriler bulunmazken Bulut bilişim, yapay zekâ, veri depolama ve analiz teknolojileri askeri ve ekonomik iş birliğinin temel alanlarını oluşturuyor.

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