İzlandaaçıklarında bir balıkçı gemisinin battığı, 17 kişilik mürettebattan 3 denizcinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Raufarhöfn Limanı'nda faaliyet gösteren balıkçı gemisinin olumsuz hava koşulları nedeniyle battığını İzlanda basını duyurdu.
Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Kaptanın geminin su aldığını bildiren acil yardım çağrısı üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını İzlanda Sahil Güvenliği açıkladı.
Mürettebatın 17 kişiden oluştuğunu, bunlardan 14'ünün kurtarıldığını, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiğini yetkililer belirtti.
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