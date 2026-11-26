Pakistan’da uzay diplomasisi: Yeni hedef Ay yolculuğu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin ilk astronotunun uzaya çıkmasının ardından Çin’in İslamabad Büyükelçisi Jiang Zaidong’u kabul etti. Tarihi uçuşun 240 milyon Pakistanlının hayallerini yansıttığını belirten Şerif, bu başarının gençlere Ay’a ve ötesine ulaşma yolunda ilham vereceğini söyledi. Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang’a yazdığı tebrik mektuplarını da büyükelçiye teslim etti.