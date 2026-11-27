Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 151'inci Jet Filo Komutanlığı (Tunç Filo) unsurları, Romanya 'daki Feteşti Hava Üssü'ne intikal etti.

İntikal, NATO 'nun 73'üncü Dönem Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında gerçekleşti.

Görev 1 Aralık 2026'da devralınacak

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki 5 F-16 savaş uçağı ve 111 personel, Feteşti Hava Üssü'nde 4 ay boyunca görev alacak.

İspanya Hava Kuvvetleri unsurlarından görevi 1 Aralık 2026'da devralacak olan Türk Hava Kuvvetleri unsurları, NATO hava sahasının korunmasını 1 Nisan 2027'ye kadar sağlayacak.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 151'inci Jet Filo Komutanlığı (Tunç Filo) unsurları, NATO'nun 73'üncü Dönem Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'daki Feteşti Hava Üssü'ne intikal etti. Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki 5 F-16 savaş uçağı ve 111 personel, 4 ay boyunca Feteşti Hava Üssü'nde görev alacak. Görevi 1 Aralık 2026'da İspanya Hava Kuvvetleri unsurlarından devralacak olan Türk Hava Kuvvetleri unsurları, 1 Nisan 2027'ye kadar NATO hava sahasının korunmasını sağlayacak.

Müttefik dayanışmasının yansıması

Gazetecilere konuşan Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel ölçekte barışın, istikrarın ve kolektif savunmanın en güçlü teminatlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Gezeravcı, bu görevin NATO'nun ortak güvenlik mimarisi içinde müttefik dayanışması ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetinin önemli bir yansıması olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

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"Hava sahamızın ve ittifak coğrafyasının güvenliği için sergilediğimiz kararlılık, bugün müttefiklerimizle omuz omuza yürüttüğümüz bu görevle bir kez daha ortaya konulmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri yalnızca savunma ve gözetleme sorumluluklarıyla değil, gerektiğinde harekat sahasında inisiyatif alabilen, caydırıcılığı yüksek, modern ve güçlü bir vurucu güç olmasıyla da öne çıkmaktadır. Eğitimden harekata, uçuş emniyetinden idameye kadar her aşamada ortaya koyduğumuz yüksek standartlar, bu görevi en etkin şekilde icra etmemizin temel dayanağıdır."

Gezeravcı, filonun seçkin personelinin Romanya'da görev yaparken Türkiye'yi, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk Hava Kuvvetlerini en yüksek disiplin, itibar ve başarıyla temsil edeceğini vurgulayarak, "Görev süresince emniyet önceliğimizden taviz vermeden, müttefik unsurlarla tam uyum içinde çalışarak üstlendiğimiz sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bu vesileyle görev alacak tüm personelimize üstün başarılar diliyor, milletimizin gurur duyacağı, kazasız ve emniyetli bir görev dönemi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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