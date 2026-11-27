Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı termal kamera ve fotokapan görüntülerinde, Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayı yavrusunun takibi sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Milli Park Müdürü'nün görevden alındığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor

Açıklamada, "Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken, soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir. Diğer yandan, yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirilmiş, ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23’ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş, termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir" denildi.

DHA Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı termal kamera görüntüsünde, Soğuksu Milli Parkı'nda tespit edilen ve sağlık durumu iyi olduğu gözlenen iki bozayı yavrusu yer alıyor.

DHA Tarım ve Orman Bakanlığı'nın termal kamerayla çektiği görüntülerde, Soğuksu Milli Parkı'nda izlenen iki bozayı yavrusu yer alıyor

Koruma ihtiyacı değerlendirilecek

Yavruların hareketlerinin ve konumlarının düzenli şekilde izlendiği de aktarılan açıklamada, "Bununla birlikte; yavruların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine erişip erişmedikleri ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları, kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilecek ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Bakanlığın sanal medya paylaşımında ayrıca yavru ayıların termal kamera ve fotokapana yansıyan görüntüleri de yer aldı.

DHA Tarım ve Orman Bakanlığı, Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Milli Park Müdürü'nün görevden alındığını duyurdu

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