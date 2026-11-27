Maltepe'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen dron destekli operasyonda satışa hazır 12 kilo uyuşturucu madde, 112 bin 200 TL nakit para ve hassas terazi ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen dron destekli operasyonda satışa hazır 12 kilo uyuşturucu madde, 112 bin 200 TL nakit para ve hassas terazi ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adrese dron destekli baskın düzenlendi

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

24 Kasım'daki saha çalışmalarında 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Yalı Mahallesi'ndeki bir ikamet adresini zula amaçlı kullandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese dron desteğiyle düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 12 kilo 540 gram sıvı ecstasy, 300 gram metamfetamin, 112 bin 200 TL nakit para, 4 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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Şüphelilerden A.A.'nın kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan, İ.G.'nin ise ateşli silah ve mermi bulundurma ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yakalanan şüpheliler, "TCK 188" suçundan yürütülen tahkikat işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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