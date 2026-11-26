Edinilen bilgiye göre, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Duran ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Bunun üzerine 17 yaşındaki H.Ş. gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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