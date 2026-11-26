Bucak ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 75 adet ekstazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Çalışma başsavcılıkların koordinesinde yürütüldü
Bucak ilçesinde yapılan operasyonda 75 adet ekstazi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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