Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran Mahallesi yakınlarında, Cafer Can Kaplan (29) idaresindeki 35 HIA 40 plakalı ve at yemi taşıyan tır devrildi.
Ekipler olay yerine sevk edildi
Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, ihbarın ardından sevk edildi.
Yolun tek şeridi, kaza nedeniyle kent merkezi istikametine kapandı.
Sıkıştığı araçtan ekiplerce çıkarılan Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaplan'ın cenazesi, Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Yola yan yatan tırın kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.
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