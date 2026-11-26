Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunan Ilgaz Dağı'nda, Batı Karadeniz'in en yüksek noktası olan 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi de yer alıyor.
Yüksek kesimler beyaza büründü
Bölgede etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Zengin orman varlığı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle öne çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı, kar yağışının ardından doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.
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