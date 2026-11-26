Üsküdar'da motosikletli kuryeden skandal hareket: Hem yayaya çarptı hem de darbetti

İstanbul Üsküdar’da motosikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kurye, o sırada geçidi kullanan bir yayaya çarptı. Kural ihlali yapmasına rağmen kendisine tepki gösteren vatandaşa yumruk atan kurye, saldırının ardından motosikletiyle olay yerinden kaçtı.