Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde heyelan ve taşkının kapattığı yolda Karayolları ve DSİ ekipleri ekskavatörlerle enkaz temizliği yapıyor.

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Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, heyelan sonrası derenin normal yatağında akışının yeniden sağlanması ve yolun ulaşıma açılması amacıyla çalışmalara yoğun şekilde devam edildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında Karayolları'nın 2'şer ekskavatör ve loder, 1 greyder, 3 kamyon ve 11 personelle, DSİ'nin ise 4 ekskavatör, 2 kamyon ve 12 personelle sahada aktif olarak görev yaptığı kaydedildi.

Köprü üzerindeki rüsubatın temizlenmesiyle yapılan gözlemde ise köprüde yoğun bir hasar oluşmadığının değerlendirildiği vurgulandı.

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Çalışmaların mevcut seyri ile akşam saatlerine doğru yolun yeniden ulaşıma açılmasının planlandığı aktarıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde heyelan ve taşkının kapattığı yolda Karayolları ve DSİ ekipleri iş makineleriyle temizlik ve açma çalışması yürütüyor.

DSİ ekipleri, heyelan ve taşkın nedeniyle kapanan Trabzon Beşikdüzü'ndeki Yeşilköy Mahallesi yolunda, derenin akışını yeniden sağlamak için ekskavatörlerle çalışma yürütüyor.

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