Fon soruşturmasında nihai tasfiye dönemi başlıyor: Olağan tasfiyeler yarın tamamlanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması bilgilendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Olağan tasfiye sürecinin yarın yapılacak ödemelerle tamamlandığını vurgulayan Yılmaz, "Fonda nihai tasfiye dönemi başlıyor. Toplam 199 milyar TL ödeme yapıldı, ödemede kamu kaynağı yok" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, 638 şüpheliden 138'inin tutuklandığını; yurt dışına kaçırılan 13 milyar TL'nin dondurulduğunu bildirdi. Bakan Şimşek, fonların artık teminat şartına bağlandığını, SPK dönüşüm projesi hazırlandığını ve erken uyarı sisteminin devreye alınacağını söyledi.
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