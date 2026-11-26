KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER 2026! 2000 sonrasına Kademeli emeklilik geldi mi? Prim gün yaş tablosu

2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor. Sosyal güvenlik sisteminde EYT ile birlikte oluşan yaş farkının ardından, sonraki yıllarda sigortalı olan çalışanlar için de geçiş modeli oluşturulması talep ediliyor. Ancak bugün itibarıyla yeni bir emeklilik tablosunun yürürlüğe girdiğini söylemek mümkün değil. Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye sunulmuş teklif bulunuyor fakat teklif henüz kanunlaşmadı. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 2000-2008 arası sigortalılar için yaş ve prim şartları değişecek mi, Meclis'teki teklif ne zaman görüşülecek? İşte kademeli emeklilikte son gelişmeler...