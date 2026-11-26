Olay, Valide Sultan Mahallesi'ndeki BİFA Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteyner nöbetçi kulübesi M.U. idaresindeki 50 G 81480 plakalı vinçle yerinden kaldırılarak taşınmak istendi.
Kulübenin üzerindeki E.D. asfalta düştü
Taşıma esnasında halattan kurtulan kulübeyle birlikte, üzerinde bulunan E.D. de yaklaşık 7 metre yükseklikten asfalt zemine düştü.
Olay yerine, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
E.D.'nin, arkadaşı M.U.'ya yardım etmek amacıyla olay yerinde bulunduğu ileri sürüldü.
Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.
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