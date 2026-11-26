Mantar toplamaya gitti: Bir daha geri dönemedi

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde 4 gün önce mantar toplamak üzere dağlık alana giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki İsmail Sarı’dan acı haber geldi. AFAD, UMKE ve jandarmanın yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.