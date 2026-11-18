Karaman'da yaya geçidine gelince yavaşlayan otomobile arkadan çarpan tır nedeniyle 3 kişi yaralandı.
Tır arkadan çarptı
Olay, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden U.G. idaresindeki 03 AJP 165 plakalı tır, yaya geçidine geldiği sırada yavaşlayan 42 DUR 50 plakalı Seat marka otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bulvardaki trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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