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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü, geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti. Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte göl, eski canlılığına geri döndü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türler listesinde yer alan elmabaş patka sürüleri, gölde yeniden yoğun şekilde görülmeye başlandı.

Kuraklık kuş popülasyonunu etkiledi

Sivas'ın önemli sulak alanlarından ve doğal güzelliklerinden olan gölde, geçen yıl etkili olan kuraklık bölgedeki ekosistemi ve konaklayan kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi.

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Kuraklık döneminde kuş türlerinde büyük oranda azalma yaşanırken, geçen yıl etkili olan yağışlar göle yeniden hayat verdi.

Yağışlarla yeniden dolan Sivas'ın Ulaş Gölü'nde, IUCN'in nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri arasında yer alan elmabaş patka sürüleri yüzüyor.

Yağışlarla yeniden dolan Sivas'ın Ulaş Gölü'nde, IUCN'in nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinde yer alan elmabaş patka sürüleri uçuyor.

DHA Yağışlarla yeniden dolan Sivas'ın Ulaş Gölü'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka sürüleri uçuşa geçerek suya kondu.

Yağışlarla yeniden dolan Sivas'ın Ulaş Gölü'nde, IUCN'in nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinde yer alan elmabaş patka sürüleri yüzüyor.

Doğal denge yeniden canlandı

Yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Ulaş Gölü, su kuşlarının yeniden uğrak noktası haline geldi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinde (Kırmızı Liste) yer alan elmabaş patka sürülerinin yanı sıra yeşilbaş ve angıt türü ördekler de gölde yoğun şekilde görülmeye başlandı.

Kuşların göl yüzeyinde toplu halde yüzmesi ve zaman zaman suya dalarak beslenmesi dron kamerasıyla görüntülendi.

Ortaya çıkan manzara, Ulaş Gölü'ndeki yaban hayatının ve doğal dengenin yeniden canlandığını gözler önüne serdi.

DHA Yağışlarla yeniden dolan Sivas'ın Ulaş Gölü'nde, IUCN'in nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinde yer alan elmabaş patka sürüleri yüzüyor ve uçuyor.

DHA Yağışlarla yeniden dolan Ulaş Gölü'nde yüzen elmabaş patka sürüleri, IUCN'in nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinde yer alan kuşlar olarak dikkat çekiyor.

Yağışlarla yeniden dolan Sivas'ın Ulaş Gölü'nde, IUCN listesindeki elmabaş patka sürüleri yüzüyor ve uçuyor.

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