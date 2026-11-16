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Sivas'ta doğa sporları tutkunu bir grup dağcı, kuraklığın sembolü olan Pusat-Özen Barajı'ndaki minareye ulaştı.

Ekipteki bir kişi, minarenin demirine çıkarak ezan okudu.

Köy baraj suları altında kaldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan eski Pusat köyü, 1996 yılında inşa çalışmaları başlayan ve 2002 yılında tamamlanan barajla taşındı. Yıllar içerisinde artan baraj suyu nedeniyle köy tamamen sular altında kaldı.

Kentte yaşanan kuraklığın ve bolluğun göstergesi olarak bilinen eski Pusat köyü camiinin minaresi, barajın simgesi haline geldi.

Dağcılar bot ile barajda

Sivas'ta yaşayan bir grup dağcı, bot ile Pusat Barajı'na girdi. Bir süre barajda bot ile gezen Kerim Kaya, ardından sular altında kalan cami minaresine çıkarak ezan okudu.

Eski Pusat köyü camiinde böylece 30 yıl sonra tekrar ezan okunmuş oldu.

Güngördü: "Çok şükür Allah’ın izniyle bunu da başardık"

Doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü, olayın yaşandığı yeri ve ekibin planını anlatırken şöyle konuştu:

"Pusat barajı Hafik ile Doğanşar ilçemizin arasında bulunuyor. Karşı da bulunan metruk binada antrenmanlarımızı yapacağız. Şuan da Pusat barajında eski Pusat köyünün üzerindeyiz. Uzun yıllardır köyde bulunan camide okunmayan ezanı bugün Kerim Kaya arkadaşımız minareye çıkarak okudu. Camii minaresi yılardır suyun içinde çok döküldüğü için bizi biraz korkuttu. Çok şükür Allah’ın izniyle bunu da başardık"

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Pusat köyünde su altında kalan cami minaresinde ezan okuyan Kerim Kaya ise "Çok farklı bir duygu oldu benim için. Normal camide ezan okuduğum oldu ama böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi" diye konuştu.