Kontağı çevirdiği anda patladı: Otomobili küle döndü

Sivas'ta nefes kesen iniş: Kimsenin cesaret edemediğini yaptılar
Sivas’ta doğa sporları tutkunu dağcılar, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emirhan Kayalıkları’nda nefes kesen bir etkinliğe imza attı. Bin 780 metre yüksekliğe sahip kayalıkların zirvesinde bulunan şapelden 80 metrelik iniş gerçekleştiren ekip, Sivas’ın doğal güzelliklerini farklı bir şekilde tanıtmayı amaçladı. Etkinlik, doğaseverlerden de yoğun ilgi gördü.
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