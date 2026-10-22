Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta nefes kesen iniş: Kimsenin cesaret edemediğini yaptılar

Sivas'ta nefes kesen iniş: Kimsenin cesaret edemediğini yaptılar

11:24, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:25, 22/10/2026, Perşembe
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sivas'ta nefes kesen iniş: Kimsenin cesaret edemediğini yaptılar

Sivas’ta doğa sporları tutkunu dağcılar, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emirhan Kayalıkları’nda nefes kesen bir etkinliğe imza attı. Bin 780 metre yüksekliğe sahip kayalıkların zirvesinde bulunan şapelden 80 metrelik iniş gerçekleştiren ekip, Sivas’ın doğal güzelliklerini farklı bir şekilde tanıtmayı amaçladı. Etkinlik, doğaseverlerden de yoğun ilgi gördü.

Sivas’ın doğal güzelliklerini keşfetmek ve kentin sahip olduğu zenginlikleri farklı etkinliklerle tanıtmak isteyen doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü ve arkadaşları, Emirhan Kayalıkları’nda zorlu bir iniş gerçekleştirdi. 

Sivas’ın doğal güzelliklerini keşfetmek ve kentin sahip olduğu zenginlikleri farklı etkinliklerle tanıtmak isteyen doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü ve arkadaşları, Emirhan Kayalıkları’nda zorlu bir iniş gerçekleştirdi.&nbsp;

Dağcılık sporuyla doğa keşfini birleştiren ekip, bin 780 metre yüksekliğindeki kayalıkların zirvesinde yer alan şapelden 80 metre aşağıya indi. 


Dağcılık sporuyla doğa keşfini birleştiren ekip, bin 780 metre yüksekliğindeki kayalıkların zirvesinde yer alan şapelden 80 metre aşağıya indi.&nbsp;

Güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştirilen etkinlikte ekip, Sivas’ın yalnızca kent merkezinden ibaret olmadığını, köyleri, ilçeleri, kanyonları, dağları ve şelaleleriyle de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda doğal güzelliğe sahip olduğunu ortaya koymayı hedefledi.

Güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştirilen etkinlikte ekip, Sivas’ın yalnızca kent merkezinden ibaret olmadığını, köyleri, ilçeleri, kanyonları, dağları ve şelaleleriyle de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda doğal güzelliğe sahip olduğunu ortaya koymayı hedefledi.

Doğa sporlarına olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirten Selahattin Güngördü, "Babamın bana dağ bisikleti alması sonrasında ilçelere bisiklet ile giderek doğayı sevdim ve doğa da yaptığım etkinliklere devam ettim. Doğada vakit geçirmek bana mutluluk veriyor. Sivas’ta son zamanlarda yaptığımız farklı etkinlikler çok ilgi gördü. Sivas’ı keşfetme hedefimizi dağcılık sporu ile birleştirdik. Emirhan Kayalıkları’nda yaptığımız etkinlikteki amacımız Sivas’ın bir il merkezi olmadığını anlatmaktı. Sivas köyleriyle, ilçeleriyle, kanyonlarıyla, dağlarıyla, şelaleleriyle gerçekten çok zengin ve mükemmel bir şehir. Bunu da insanlara aktarmak istedik. Yaptığımız işte tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz çok dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz. Dağcılık sporu profesyonel bir eğitim almadan, ekipman kullanmadan yapılmaması gerekiyor" dedi.

Doğa sporlarına olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirten Selahattin Güngördü, "Babamın bana dağ bisikleti alması sonrasında ilçelere bisiklet ile giderek doğayı sevdim ve doğa da yaptığım etkinliklere devam ettim. Doğada vakit geçirmek bana mutluluk veriyor. Sivas’ta son zamanlarda yaptığımız farklı etkinlikler çok ilgi gördü. Sivas’ı keşfetme hedefimizi dağcılık sporu ile birleştirdik. Emirhan Kayalıkları’nda yaptığımız etkinlikteki amacımız Sivas’ın bir il merkezi olmadığını anlatmaktı. Sivas köyleriyle, ilçeleriyle, kanyonlarıyla, dağlarıyla, şelaleleriyle gerçekten çok zengin ve mükemmel bir şehir. Bunu da insanlara aktarmak istedik. Yaptığımız işte tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz çok dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz. Dağcılık sporu profesyonel bir eğitim almadan, ekipman kullanmadan yapılmaması gerekiyor" dedi.

Başlıklar :SivasSelahattin GüngördüEmirhan Kayalıkları
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026