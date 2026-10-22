Sivas'ta nefes kesen iniş: Kimsenin cesaret edemediğini yaptılar

Doğa sporlarına olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirten Selahattin Güngördü, "Babamın bana dağ bisikleti alması sonrasında ilçelere bisiklet ile giderek doğayı sevdim ve doğa da yaptığım etkinliklere devam ettim. Doğada vakit geçirmek bana mutluluk veriyor. Sivas’ta son zamanlarda yaptığımız farklı etkinlikler çok ilgi gördü. Sivas’ı keşfetme hedefimizi dağcılık sporu ile birleştirdik. Emirhan Kayalıkları’nda yaptığımız etkinlikteki amacımız Sivas’ın bir il merkezi olmadığını anlatmaktı. Sivas köyleriyle, ilçeleriyle, kanyonlarıyla, dağlarıyla, şelaleleriyle gerçekten çok zengin ve mükemmel bir şehir. Bunu da insanlara aktarmak istedik. Yaptığımız işte tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz çok dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz. Dağcılık sporu profesyonel bir eğitim almadan, ekipman kullanmadan yapılmaması gerekiyor" dedi.