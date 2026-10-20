Bozkırın ortasında vaha gibi: Görenler resim sanıyor ama gerçek
Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, turkuaz renkli berrak suyuyla 'doğal akvaryum' olarak anılan Gökpınar Gölü, sonbahar renklerine büründü.
Her mevsim farklı bir doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Gökpınar Gölü, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçların turkuaz renkli sulara yansımasıyla fotoğraflık manzaralar oluşturuyor.
Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen göl, dipten kaynayan kaynak suları, yaklaşık 15 metreyi bulan derinliği ve su altındaki doğal zenginlikleriyle dikkat çekiyor.
Berraklığı sayesinde göl tabanının rahatlıkla görülebildiği Gökpınar, sonbaharın sıcak renkleriyle birleşen turkuaz mavisi sayesinde adeta doğal bir tabloyu andırıyor.
Anadolu'nun bozkırında saklı bir cenneti andıran, dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Gökpınar Gölü, çevresindeki ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü ve sakin atmosferiyle doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor.