Erzurum'dan Ankara'ya gidiyordu: Cezaevi nakil aracı devrildi

100 yıllık gelenek yaşatılıyor: Asırlık makinede hazırlanıyor, ünü sınırları aşıyor

Kendine has kokusu, lezzeti ve köpüğüyle tiryakilerini mest eden Türk kahvesi, özel günlerde ve özel misafirlere ikram ediliyor. Sivas’ta asırlık makinelerde kavrulan ve öğütülen Türk kahvesi, yurdun ve dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor.